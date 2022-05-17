〈華夏法說〉亞洲今年PVC報價高點已過 本季利差持平上季

華夏 (1305-TW) 今 (17) 召開法說會，受到中國疫情需求趨緩影響，預計今年亞洲 PVC 價格 3、4 月將是高點，本季 PVC 報價將持平上季，成本方面雖有下滑趨勢，不過幅度並不大，預期利差、毛利率與獲利，都將持平上季。

華夏表示，中國疫情使 PVC 終端需求受影響，PVC 報價也反轉下跌，疫情趨緩後亞洲 PVC 報價可望落底回升，但價格波動將不像過去兩年劇烈，今年價格走勢將較溫和，第二季價格估持平。

不過，原物料成本價格則仍處在高點，短期有下滑跡象，不過幅度平緩，預計第二季 PVC 利差將與第一季類似，下半年則要視 6、7 月亞洲、歐美市場發展而定。

華夏第一季 PVC/VCM 銷售占比達 77%，PVC 加工品占比 18%，鹼氯產品占 5%，其中 PVC 為塑膠粉、塑膠粒等加工原料，PVC 加工品則為建材、膠布產品。

中國是亞洲 PVC 需求大國，華夏表示，中國疫情導致 3-4 月 PVC 產業上下游開工接受影響，不過 5 月基建相關管材、電線、電纜等需求率先回溫，帶動 PVC 原料需求。

值得注意的是，第一季華夏非洲、中東地區銷量提升，公司表示，當地回教齋戒月結束需求逐漸回溫，在歐美供應不足情況下，有利亞洲業者趁勢出貨；而南亞地區的印度、孟加拉需求樂觀、穩健。

PVC 加工品方面，華夏認為，後疫情時代建材需求持續復甦，PVC 管材也逐步反映原料成本漲價，國內 329 新屋推案量仍較去年同期成長，加上桃園、鶯歌公共工程案開出，管材需求穩定；膠皮產品經歷第一季淡季後，本季業務逐漸回溫。

華夏 PVC 原物料主要為乙烯、EDC 與 VCM，展望未來，華夏表示，短期乙烯價格不會再創新高，主因美國乙烯產量持續提高，加上中國疫情終端需求疲軟所致；EDC 因供需逐漸改善， 價格將緩跌至合理價位；VCM 與 PVC 利差則可望持穩。

華夏第一季營收 53.07 億元，季增 3.6%、年增 6.6%，毛利率 14.1%，季減 9.35 個百分點、年減 17.93 個百分點，營益率 4.56%，季減 10.7 個百分點、年減 18.2 個百分點，稅後純益 4.99 億元，季減 16.9%、年減 39.6.%，每股純益 0.78 元。