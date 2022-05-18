央行看下半年我出口、民間消費可望穩健成長

台灣央行副總裁嚴宗大今 (18) 日指出，下半年全球金融市場恐仍將大幅波動，不過，今年以來台灣經濟穩健成長，下半年將持續復甦，包含出口與民間消費，都可望穩健、溫和成長。

嚴宗大將於明日上午於立法院經濟委員會進行「2022 年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告。

嚴宗大在今日出爐的書面報告中說明，展望下半年，央行認為，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，以及極端氣候風險等，均可能促使全球高通膨現象更持久，加上美、英等主要經濟體加速緊縮貨幣政策，恐使全球金融市場波動加劇。

不過，今年以來我國經濟穩健成長，隨著新興科技應用、數位轉型商機和傳產貨品需求仍殷切，且國內廠商擴增產能，預期下半年台灣出口將續穩健成長。

內需方面，嚴宗大指出，服務業景氣復甦，且基期較低，預期下半年民間消費溫和成長；惟近來國內疫情升溫，影響民眾消費意願，若疫情持續，恐抑制下半年民間消費成長力道。

民間投資方面，前 4 月平均資本設備進口年增率達 13.8%，由於國內外科技廠商深化在台投資並擴增產能、綠能等重大投資案持續進行，加上海空運輸業者新購運輸設備，央行預期，下半年民間投資成長動能持續。

對於通膨，嚴宗大說明，供應鏈瓶頸問題、地緣政治風險和氣候變遷危機為影響下半年通膨走勢的主要不確定因素，預期上半年 CPI 年增率居高，年中漸回降，全年仍將高於 2%。