〈亞聚法說〉太陽能需求強EVA報價逼近歷史高點 今年營運衝

EVA 廠亞聚 (1308-TW) 今 (18) 日召開法說會，展望後市，總經理吳培基表示，受惠太陽能裝機需求強勁，目前 EVA 價格已逐漸重回去年歷史高點，利差狀況佳，預計太陽能 EVA 需求可望持續暢旺一段時間，今年營運正向。

亞聚表示，今年第一季起太陽能 EVA 需求明顯較往年熱絡，更出現搶料狀況，加上下一波 EVA 產業新產能今年底才會投產，需求強勁狀況下，現階段太陽能 EVA 報價已達每噸 3900 美元，逼近去年歷史高點。

亞聚去年總銷量 13.2 萬噸，其中 EVA 銷售占 72.7%，LDPE 占 27.2%，EVA 主要針對太陽能、發泡鞋材與塗覆級應用市場，而 LDPE 則專注在利基型塗覆級產品。

亞聚指出，太陽能已成為中國 EVA 最大應用市場，太陽能需求強弱是目前 EVA 報價變化關鍵，而發泡需求成長放緩，塗覆級 EVA 市場則較穩定。

亞聚表示，今年中國太陽能預估裝機量達 75-90 GW，全球裝機上看 195-240 GW，年增率達 20-40%，目前客戶需求非常強，主要客戶有持續要求亞聚增加出貨量。

亞聚預期，主要成本的乙烯近期已難出現飆漲狀況，將帶動 EVA - 乙烯利差表現。亞聚解釋，乙烯下游衍生物化學品需求不佳，加上中國、韓國石化業者擴產，供需狀況寬鬆，乙烯漲勢難以維持。