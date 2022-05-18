淘帝-KY處分資產估挹注2.4億元 貢獻EPS約2.2元

中國童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 今 (18) 日發布重大訊息指出，為中長期營運發展並有效充分資產利用，子公司淘帝 (中國) 服飾處分旗下淘帝樓自有資產予關係人福建源盛紡織服裝城，預計可挹注淘帝約人民幣 5400 萬元處分利益 (約新台幣 2.4 億元)，貢獻每股純益 2.2 元。

淘帝說明，此次交易處分價格是經戴德梁行和仲量聯行分別出具的評估報告。同時，淘帝子公司淘帝兒童服飾向關係人收購福州茂盛投資 100% 股權，取得旗下財茂工業園區不動產，交易價格經戴德梁行和仲量聯行分別出具的評估報告，與對方議價為人民幣 6300 萬元，投資金額占第一季總資產比重為 7.13%。

淘帝指出，此次進行集團不動產交易，除依據公司內控規定，也經台灣誠信聯合會計師事務所出具專家意見，評估交易價格合理性。

淘帝說明，淘帝樓位於福建市財茂科工貿城園區，為地下一層與地上十層建築，建築總面積共 12,361.51 坪，其中自用面積 3,560.73 坪、出租面積 4,259.2 坪，目前空置率 36.74%，資產利用率低，早期園區功能定位偏重於服裝及其配套產業，但近來朝生物醫藥產業發展轉型，即便重建或翻新淘帝樓，與當地政府規劃功能也不同。

綜合考量評估後，由於淘帝著重新零售布局擬向關係人取得福州茂盛投資有限公司 100% 股權，以直接取得位於福州市財茂工業園區不動產，該園區總占地面積共 4918.65 坪。

淘帝強調，未來除可有效充分利用財茂工業園區自主規劃權，並將依據營運需求規劃設立淘帝電商總部大樓，也可善用周邊匯聚文創、電商、科技企業孵化器、創客空間、互聯網小鎮等豐富的商貿資源，為長期發展電商業務有利的良好環境。