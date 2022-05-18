〈台達化法說〉中國ABS、PS、EPS大規模擴產 報價恐下跌

台達化 (1309-TW) 今 (18) 召開法說會，副總顏太明表示，中國今年 ABS 樹脂、聚苯乙烯 (PS)、 發泡聚苯乙烯 (EPS) 新產能大幅開出，其中 ABS、PS 增產超過 4 成，總經理吳培基認為，中國市場出現結構性變化，三個產品需求將陷入修正，報價也恐下跌。

顏太明表示，今年上游原料苯乙烯中國將增產 550 萬噸，增幅較去年成長，ABS、PS、EPS 業者加速擴產，其中，ABS 今年將增產 330 萬噸，年增 67%，PS 將新增 230 萬噸產能，年增 45%，而 EPS 增產 125 萬噸。

台達化第一季 EPS 為主要銷售產品，銷售占比 44%，中山廠 EPS 銷售占其中 26%，其餘則由台灣產出；PS (通用型 PS) 第一季銷售占比則約 20%，ABS 銷售占 33%。

受中國新產能開出影響，第一季部份產品已出現跌勢，台達化表示，ABS-SM 價差已從去年平均每噸 1074 美元大幅下滑至 613 美元，PS-SM 價差則由每噸 202 美元緩跌至 180 美元，僅 EPS-SM 價差微幅成長至 262 美元。

原料苯乙烯 (SM) 方面，吳培基表示，SM 供應商廠目前售價已在成本邊緣掙扎，預計 SM 報價將僵持在目前水位。

顏太明指出，中國業者大幅擴產未來可能會降低進口需求，逐漸自給自足，甚至外銷出口，如此一來中國市場競爭狀況將更加劇，鑒於目前情勢，台達化將積極擴大非中國市場開發，以減少中國市場結構性變化的影響。