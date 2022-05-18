〈財報〉疫情、監管打壓影響 騰訊Q1業績不及預期

騰訊 (00700-HK) 周三（18 日）公布 2022 會計年度第一季財報，受到中國政府大規模打壓以及中國經濟低迷影響，第一季淨利成長下滑、營收幾乎沒有成長，為騰訊上市以來最糟糕表現，同時也警告消費者、電子商務和旅遊企業的廣告商已削減支出。

FY2022 Q1（截至 3/31）財報關鍵數據：（按人民幣計算）

總營收：1,355 億元，年增 0.1%，低於市場預期的 1,410 億元

按非國際財務報告準則（扣除一次性及 / 或非現金項目的影響）

營益：365 億元，年減 15%；營益率從去年同期的 32% 下降至 27%

淨利：263 億元，年減 24%；淨利率從去年同期的 26% 下降至 19%

歸屬公司股東淨利：255 億元，年減 23%

每股獲利：2.678 元；稀釋後為 2.62 元

按國際財務報告準則

營益：372 億元，年減 34%；營益率從去年同期的 42% 下降至 27%

淨利： 237 億元，年減 52%；淨利率從去年同期的 36% 下降至 18%

歸屬公司股東淨利：234 億元，年減 51%，遠低於市場預期的 296.71 億元

每股獲利：2.455 元；稀釋後為 2.404 元

各部門業績：

網路廣告業務收入：180 億元，年減 18%

社交及其他廣告收入：157 億元，年減 15%

媒體廣告收入： 23 億元，年減 30%

中國市場遊戲收入：330 億元，年減 1%

國際市場遊戲收入：106 億元，年增 4%

騰訊上季總營收僅成長 0.1% 報 1,355 億元，遠低於市場預期的 1,410 億元，連續 7 季成長放緩，為該公司 2004 年上市以來最慢增速。

此外，儘管騰訊減持蝦皮母公司 Sea 近 1,450 萬股，套現逾 893 億元帶來巨大收益，但上季在國際會計準則下淨利下滑 51% 至 234 億元，同樣遠低於市場預期的 296.71 億元，連 3 季下滑。

在騰訊上季營收幾乎停止成長之前，曾經歷兩季成長疲軟，有報導指出是中國政府打擊大型網路科技公司削弱營收成長機會。用戶線上遊戲支出也不如過去兩年成長，與此同時中國疫情也抑制支付活動。此外還有各層面影響，包括字節跳動旗下 TikTok 的競爭、疫情封鎖影響廣告業務收入，繼第四季減少 13% 後，上季繼續下滑 18%。

遊戲方面也受到中國政府凍結核放遊戲版號長達 8 個月影響，上季中國與國際市場遊戲營收皆出現降幅，儘管當局於今年 4 月重新核放遊戲版號，但騰訊旗下遊戲未列入首批核發名單內，此外當局也未公布本月核發名單。

中國經濟放緩也抑制騰訊在金融科技與商業服務領域需求，騰訊上季金融科技及企業服務業務營收年增僅 10% 至 428 億元，不及去年同期成長 47%。

分析師看法

瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）資深分析師 Vey-Sern Ling 表示，騰訊營收成長疲軟可能會持續更長時間，至少會到今年第二季，然後在下半年數據才有望好轉。

LightStream Research 分析師 Shifara Samsudeen 表示，由於騰訊線上遊戲與廣告業務放緩，預料今年上半年獲利仍持續疲軟，目前看不到推動騰訊股價上漲的催化劑。