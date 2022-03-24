〈陸港盤後〉騰訊告別「野蠻增長」時代 恒生科技指數重摔近3%

中國 A 股周四（24 日）走低，滬指跌 0.63%，香港恒生指數重摔近 3%，原因包括騰訊控股 (00700-HK) 上季營收寫下上市以來最小增幅，告別「野蠻增長」時代，以及美國政府將微博 (09898-HK) 打入「欲摘牌名單」。

滬指周四收盤跌 0.63% 至 3,250.26 點，深成指跌 0.83% 至 12,305.5 點，創業板指跌 0.36% 至 2,706.21 點。

滬深兩市成交額合計人民幣 9,201 億元，北向資金淨流出 1.27 億元。

恒生指數收盤跌 0.94%，恒生科技指數驟跌 2.95%。

騰訊股價重挫約 6%，利空是騰訊上季營收為人民幣 1,441.8 億元，年增 8%，不如分析師原估的 1,476 億元，更寫下 2004 年上市以來最小增幅，歸母淨利更年減 25%，為連續第 2 季負成長。分析師形容騰訊告別「躺賺」時代，進入「賺慢錢」時期。

微博股價也大跌 2.38%，原因是美國證管會（SEC）再出手，周三將微博列入「預摘牌名單」，成為名單上第六家公司，可能面臨被摘牌風險。

財聯社報導，微博需在 4 月 13 日前提出證據，向 SEC 證明自己不具被摘牌的條件。若微博無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。

中原證券表示，市場仍缺乏強有力領漲熱點，兩市成交量不到 1 兆元，存量博弈特徵明顯。考慮恒指近日持續反彈，預料滬指經過充分蓄勢後，有望再度展開震蕩向上反彈行情，建議投資人繼續關注政策面與資金面。

國盛證券則說，在整體市場流動性穩定的基調下，投資人可關注目前市場熱門的房地產類股，以及經歷大幅估值壓縮的成長股。