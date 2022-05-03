雲端需求看增 緯穎今年營運三路並進

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 去年營運改寫歷史新高，展望今年，緯穎認為，全球經濟不確定性仍多、供應鏈風險依然存在，但疫後新常態將持續推升數位轉型需求，包含 5G、邊緣運算、AI、大數據、元宇宙等相關應用，都將帶動雲端資料中心產業持續成長，緯穎今年營運也將聚焦三大方向。

緯穎股東會議事手冊出爐，緯穎表示，三大重點包含多元化全球佈局、持續深化數位轉型、落實企業永續經營等，其中，在全球布局上，馬來西亞廠已在去年底動土，預計 2023 年完工，也規畫未來 2-3 年持續擴展全球據點，以達到目前 5-6 倍自有產能規模，維持營運穩定、彈性並分散風險。

緯穎進一步指出，預計在自有工廠導入智慧製造技術，成為智慧工廠，並持續投入建構全員數位化能力、文化，透過舉辦黑客松 (Hackathon) 與數位嘉年華 (Digital Festival) 等活動，鼓勵同仁廣泛應用相關技術，由員工創意自建 RPA(機器人流程自動化) 提升工作效率。

在永續經營上，緯穎也積極打造綠色工廠、使用再生能源，持續推動 OceanHugs 海洋環境與生態共好計畫，善用資源保護環境，並強化與利害關係人溝通。

因應極端氣候頻繁發生，緯穎表示，2050 年淨零碳排已是全球共識，配合超大型資料中心客戶宣示在未來數年內達到碳中和或 100% 使用再生能源的目標，也從研發端出發，開發高效率節能減碳的電源轉換器、散熱方案，其中，兩相浸沒式液冷技術也在去年正式進入超大型資料中心。