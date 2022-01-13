〈保瑞展望〉子公司保瑞聯邦Q4登興櫃 聚焦布局兩大用藥

保瑞 (6472-TW) 為強化代理經銷事業，將既有的保健、銷售、代理業務整合成子公司保瑞聯邦；保瑞聯邦預計今年第四季登陸興櫃，今年營運將聚焦在銷售帕金森氏症長效型膠囊與治療低血鉀症口服藥物，最快 2 年後有顯著營收貢獻。

保瑞集團未來營運模式採雙軌並進，母公司保瑞專注在 CDMO(國際委託研發暨生產服務) 事業，並拓展大分子事業版圖；保瑞聯邦則專注在全球藥品代理與經銷，目前以亞洲市場為主。

董事長盛保熙表示，旗下帕金森氏症膠囊與低血鉀症口服藥兩大藥品，經過與主管機關來回審查超過 10 年的時間，終於在去年取得健保藥價，也是公司藥品進展重大突破。

其中，帕金森氏症長效型療效膠囊、商品名瑞多寧 Numient 取得台灣健保給付資格後，也拿下中國、泰國、日本、韓國等亞洲 11 個市場的代理銷售權，目前正與其他國家積極洽談銷售事宜並進入最後協商階段。

低血鉀症口服藥則是獨家取得台灣代理銷售權，副總經理陳世民補充，該藥物適用於洗腎、罕病等患者，加上屬於長效型劑型，可減少患者用藥次數，目前已陸續進入各大醫院，同時爭取標案，預計 2-3 年後會看到顯著營收貢獻。

根據研究機構 TrendForce 報告指出，2023 年全球藥品市場將成長至 1.55 兆美元，其中中樞神經用藥大幅成長，也是保瑞聯邦主要布局領域。