保瑞子公司保瑞聯邦進駐竹科 未來三年投資逾8000萬元

保瑞 (6472-TW) 子公司保瑞聯邦今 (18) 日表示，經科技部獲准進駐新竹科學園區，將整合集團旗下全球藥品與保健食品的代理經銷，並開發新劑型藥物，規劃未來三年投資超過 8000 萬元，用於研發人力與臨床試驗等。

總經理郭百川表示，因應集團國際業務快速增長，保瑞聯邦計畫整合集團內研發資源，在新竹科學園區投資成立獨立研發營運中心，開發高技術門檻的新劑型藥物，初期將以口服新劑型藥物為主要方向。

保瑞聯邦將租用集團子公司益邦製藥竹南廠區基地，竹南廠已通過美國 FDA 與歐盟 EMA 查廠認證，有助未來進行新劑型藥品試製開發與取證後量產。

保瑞聯邦未來三年主要自行開發多項新劑型神經用藥，包括口崩錠或速崩劑型藥品，以及從母公司保瑞藥業技術轉移的複方止痛藥、抗癲癇與神經疼痛藥物等兩項新劑型產品。

其中，中樞神經系統疾病為保瑞集團長期深耕的治療領域，隨著高齡化時代來臨，為了提供病患用藥順從性，保瑞聯邦初期以口崩錠為新劑型藥物為主力開發方向，並以中樞神經系統用藥領域為主。

依據國際藥品市場分析報告指出，預計 2025 年全球口崩錠 (ODT) 市場規模將超過 265 億美元，2021-2026 年內年複合成長率達 11.5%，其中以亞太區有最高的成長率、約 12%。