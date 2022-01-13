〈保瑞展望〉人才、訂單到位本業將大幅成長 同步啟動併購案

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (13) 日表示，隨著客戶訂單增加、人才到位，今年將是本業成長引爆點，今年並將啟動的併購案，預計會以亞洲市場為主，目標將集團營收規模擴增至 150 億元，擠進全球前 20 大。

盛保熙指出，CDMO (委託開發暨製造服務) 的併購案，主要看兩大特質，分別為公司經濟規模所產生的價值，以及藥品代理相關的成長動能，目前 CDMO 公司各有優勢且分散，整體 CDMO 產業還處於剛起步階段。

保瑞自接手英國公司 GlaxoSmithKline(GSK) 葛蘭素史克旗下加拿大藥廠後，被列為全球前八大國際藥廠供應鏈，外界關注保瑞下一步併購案，對此，盛保熙透露，近期併購案進度確實較去年明確，每個月至少評估 3-4 個案子，預計最快今年會有進展。

盛保熙坦言，雖然全球越來越多國家採與病毒共存方式，讓過去停滯的案子重新啟動，不過市場熱錢多，也讓併購案的價錢逐步墊高。

展望後市，盛保熙進一步提到，隨著人才到位、既有客戶訂單擴大，今年本業一定成長，並維持目標打造國際型 CDMO 公司、擠進全球前 20 大目標。以最低標門檻來看，保瑞未來營收規模將可達 5 億美元 (約新台幣 150 億元)。

保瑞 12 月營收因加拿大廠適逢歐美聖誕假期，約停工兩周，單月營收 3.64 億元，月減 3.7%，但仍年增 1.97%；去年全年營收 49.06 億元，年增 174.1%，創新高。