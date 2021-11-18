保瑞CDMO、併購雙管齊下 將拓展待開發新藥代工訂單

保瑞 (6472-TW) 董事長盛保熙今 (18) 日表示，明年營運維持 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務與併購等兩大策略併行，其中，CDMO 業務將新增開發中與待開發的新藥，將隨著新藥上市、出貨放量，營收規模同步成長。

盛保熙指出，隨著生技產業技術提升，新藥公司越來越多，對於資本額小的新藥廠來說，自主建廠成本高且產能效率低，因此藥品會委託製造開發；大藥廠則為了穩住高毛利產品製程，降低其他藥品生產成本並尋求委外代工，推升整體 CDMO 市場擴大。

保瑞 CDMO 業務方面，盛保熙表示，併購加拿大廠後，可銷售至全球 100 多個國家，除了既有客戶持續新增代工藥品訂單外，也陸續接洽新劑型新藥、新藥、新成分新藥等訂單。

盛保熙補充，後續藥品代工也會往待開發、開發中的藥品為主，與藥廠共同合作，從小批量到藥品上市後的大規模生產，公司營收貢獻將同步墊高。

未來併購方向，盛保熙指出，標的將以提升產能效率及高價值資產，包括員工、技術、地區等都是考量範圍，為了打造成國際級 CDMO 廠，目前正評估北美、歐洲、亞洲地區的合併案。

國際藥廠默沙東與輝瑞研發出新冠口服藥，擬授權給其他藥廠大量生產，外界關注，保瑞是否有望爭取訂單，對此，副總經理陳世民回應，雖然加拿大廠可出貨至全球逾百個國家，適合進行生產與銷售，不過目前尚無合作接洽。

保瑞 10 月營收 4.08 億元，月減 7.6%、年增 174.25%；前 10 月營收 41.65 億元，年增 225.2%；前三季稅後純益 6.1 億元，年增 326%，每股純益 9.01 元。