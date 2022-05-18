英特磊Q2可望再優於Q1 全年營收維持成長10-20%

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (18) 日受邀櫃買中心召開法說，展望今年，董事長高永中表示，依目前在首訂單來看，第二季營運有機會再優於首季，下半年公司訂單也正向，雖然整體經濟環境不確定性仍高，但公司仍樂觀看待營收、毛利率成長，全年維持營收年增 10-20% 目標。

高永中表示，整體經濟環境變化，包含美國利率提升、油價上漲、俄烏戰爭等都是不可控因素，公司將持續研發創新，強化產品品質、生產效率，增加生產機台，並積極投入 MBE 主流產品開發。

從各主要產品來看，高永中說，磷化銦 (InP) 磊晶產品多為 5G 基礎建設、高頻光纖網路中關鍵元件，受惠光通訊市場需求回溫，客戶訂單持續增加，預期今年各主力產品都將成長，第二季也力拚確保準時交貨，砷化鎵 (GaAs) 近期高端產品比重也持續增加，預計第 2 家 VCSEL 客戶也可望在本季進入量產。

銻化鎵 (GaSb) 方面，高永中表示，公司在國防應用上已取得長單，目前客戶對國防相關銻化鎵紅外磊晶片、環保應用磊晶片持續增加需求，隨著訂單逐漸放量下，將有助拉升毛利率表現，氮化鎵 (GaN) 則鎖定未來超高濃度二次生長磊晶服務發展。

營運方面，英特磊首季營收達 2.19 億元，季減 2.81%、年增 44.72%，毛利率攀上 45.52%，季增 5.59 個百分點、年增 18.96 個百分點，營益率 24.06%，季增 7.87 個百分點、年增 22.54 個百分點，稅後純益達 4209.5 萬元，季增 59.79%、年增 2103.66%，主因去年同期受暴風雪干擾營運，首季每股純益 1.16 元，創下近六季高點。