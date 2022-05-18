〈陸港盤後〉鮑爾放鷹 A股三大指數走低

中國股市周三（18 日）收盤三大指數全面走低，滬指跌 0.25%，原因是美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二表示，將繼續收緊貨幣政策，直到通膨明顯下降。

滬指周三收盤跌 0.25% 至 3,085.98 點，深成指跌 0.2% 至 11,208.08 點，創業板指跌 0.16% 至 2,365.38 點。兩市成交額合計人民幣 7,703 億元，「北向資金」淨流出 22.77 億元。

盤面上看，紡織服裝、汽車類股強勢拉升，教育、軍工、軟體、家居、電力、零售等族群均上揚，煤炭、釀酒、銀行、醫藥等類股走低。

香港恒生指數收盤漲 0.2%，恒生科技指數跌 0.29%。

鮑爾周二再次重申，未來可能延續升息 2 碼的步調，並宣示持續升息壓制高通膨的決心。他再次承認今年才開始升息，動作可能有點慢，且利率調升會帶來痛苦，但他認為美國經濟可抵禦升息的負面影響。

中國國家統計局周三公布數據則顯示，不包括保障性住房在內，4 月 70 座大城市的新屋房價較前月下跌 0.3%，寫下五個月來最大降幅，連續第八個月走下坡。

中國國務院副總理劉鶴周二罕見公開力挺平台經濟，並支持數位企業在國內外資本市場上市，顯示在國內經濟放緩的情況下，北京可能準備對科技巨擘高抬貴手。儘管如此，A 股三大指數仍同步下跌。

東吳證券表示，目前市場再次來到 3,100 點整數關口附近，由於近期國內外不確定性因素仍多，且目前難以出現明顯的拐點性事件，近期股市可能在 3,100 點左右多空拉鋸。

國海證券則認為，近期北京頻吹政策暖風，對穩定市場信心起到非常積極的作用，且本輪調整已使市場進入合理估值區域，目前機會大於風險。