〈美股盤後〉鮑爾重申降通膨決心 特斯拉漲逾5% 四大指數齊揚

週二 (17 日) 公布的強勁零售銷售數據顯示美國消費支出堅挺，中國監管風波消退，家得寶等企業財報告捷，市場風險情緒得到提振，美債殖利率曲線趨平，晶片主導的科技股撐腰，特斯拉漲逾 5%，四大指數集體收紅，道瓊漲逾 430 點，那指和標普齊揚逾 2%，費半猛升逾 5%。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二表示，聯準會將毫不猶豫持續升息，直到通膨下降。隨著聯準會堅決採取行動，美國人可能會感到一些痛苦，但有許多合理的途徑可以實現經濟「軟著陸。」鮑爾還重申，若經濟符合預期，升息 2 碼是適合的。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 指出，聯準會已釋放出訊號，將在今年升息至中性水平。鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德否認聯準會應對通膨反應過慢，支持未來會議升息 2 碼的計畫，罕見對升息 3 碼避而不談。

歐盟正在考慮分階段祭出俄羅斯原油禁令，美國財政部官員週二透露，美國將於七大工業國集團 (G7) 金融會議上向歐洲各國提議，對俄國石油徵收關稅取代直接石油禁運。

美國總統拜登將於 5 月 20 日至 24 日先後訪問南韓、日本，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週二表示，拜登訪日期間，拜登將啟動由美國主導的印太經濟框架 (IPEF)。

此外，中國務院副總理劉鶴週二對中概股釋利多，他在中國全國政協召開的「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會上表示，支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，同時支持數位企業在國內外上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.24 億例，死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。

週二 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅必需消費品板塊收黑，資訊科技、材料和金融板塊表現最佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王週二迎反彈。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.54%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.77%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.03%。

道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 6.45%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.46%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.31%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.29%；沃爾瑪 (WMT-US) 暴跌 11.38%。

費半成分股火力全開。 AMD (AMD-US) 帶頭大漲 8.73%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.29%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.32%；英特爾 (INTC-US) 上漲 3.06%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.76%；美光 (MU-US) 上漲 5.69%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.85%。

台股 ADR 連袂收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.22%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.77%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.46%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.07%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 上漲 2.49%、特斯拉 (TSLA-US) 揚升 5.14%。全球首富馬斯克週二表態，除非能確定推特上的假帳號少於 5%，否則他就不會繼續推動收購推特。

馬斯克不相信推特假帳號占少數，呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 予以調查 (圖片：AFP)

聯合航空 (UAL-US）大漲 7.88% 至每股 46.97 美元。聯合航空週二提高財測，預估今夏旅遊需求更加暢旺，料第二季每座位里程單位營收 (TRASM) 將較 2019 年最多成長 25%，此消息激勵航空股同步走高，達美航空 (DAL-US) 和美國航空 (AAL-US) 大漲逾 6%。

美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 暴跌 11.38% 至每股 131.35 美元。沃爾瑪週二公布 2023 會計年度第一季財報，隨然營收表現優於預期，但成本上升與供應鏈影響侵蝕利潤，獲利大幅下降且遠不如預期，同時下調全年獲利展望。

花旗 (C-US) 勁揚 7.47% 至每股 51.05 美元。「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公布第一季的 13F 持倉報告，波克夏做多花旗 、出清富國銀行 (WFC-US)，而蘋果仍為頭號重倉股。

隨著中國監管逆風消退，愛奇藝 ADR (IQ-US) 大漲 7.92%、蔚來 ADR (NIO-US) 暴漲 14.30%、阿里巴巴 ADR (BABA-US) 衝高 6.30%。

開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.89% 至每股 213.09 美元。開拓重工董事會批准新的庫藏股計畫，金額高達 150 億美元，將於 8 月 1 日生效。

經濟數據

美國 4 月零售銷售月增率報 0.9%，預期 0.9%，前 1.4%

美國 4 月零售銷售年增率報 8.19%，前值 7.34%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.6%，預期 0.4%，前值 2.1%

美國 4 月工業生產月增率報 1.1%，預期 0.4%，前值 0.9%

華爾街分析

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 指出，美國消費者的消費慾望強烈，打破新冠病毒的束縛且不會回頭，這樣的數據讓人質疑對 2022 年美國經濟衰退的任何預測。

E*Trade 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示，通膨可能正在打壓市場情緒並引發市場對聯準會的擔憂，但目前似乎並沒有讓消費者放緩

Charles Schwab 交易和衍生品董事總經理 Randy Frederick 稱，在動盪的市場中，會出現間歇性反彈，股市可能還沒有觸底，因為高通膨和升息仍然是令市場擔憂的問題。

宏觀策略師 Cameron Crise 指出，如果通膨在夏季沒有消退，聯準會可能會被迫在 9 月份或以後大幅升息，這一點並未反映在市場定價中，因此 9 月份的 FOMC 會議需關注聯準會反應和市場風險。當然，鮑爾週二發言聽來強硬，但了無新意、一點也不令人意外。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主