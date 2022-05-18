中國祭汽車下鄉補貼衝銷量 凌陽等台廠受惠

中國媒體今 (18) 日報導，中國政府傳將在 6 月宣布推出新一輪「汽車下鄉」政策，每輛車補貼人民幣 3000-5000 元，可望促進燃油車、新能源車銷量激增 80 萬輛，市場看好，台灣 IC 設計廠如凌陽 (2401-TW) 等，可望受惠最大。

另外，台廠如瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 也都分別以車用乙太網、車用面板驅動晶片，切入中國及海外等各家車廠，隨著中國祭出補貼政策，相關供應商也可望連帶受惠。

根據中國媒體引述多位業內人士指出，汽車下鄉政策將用於補貼售價人民幣 15 萬元以內的車款，專家估，該政策將帶動燃油車銷量增加 20-30 萬輛，新能源車銷量也將大增 30-50 萬輛。

業界看好，凌陽長年耕耘車用資通訊娛樂系統 (Display Audio) 晶片，不僅支援 Apple Carplay 、 Android Auto 兩大平台，更支援華為自家原生系統 Huawei Hicar，隨著消費者一上車即用手機連接汽車，該系統也成為新車的前裝標準配備，凌陽順勢成為中國前裝客戶的主力供應商。

凌陽汽車產品營收來源涵蓋入門、中階價位車款，受惠中國該政策主要用於補助中低價位區間，凌陽也可隨著客戶銷量成長，出貨力道更強勁，顯現在業績上。

凌陽指出，現階段車用資通訊娛樂系統 (Display Audio) SoC 仍持續供不應求，供需缺口高達 4 成，預期在晶圓供應商支持下，今年取得產能可望陸續增加，出貨量也逐季放大。