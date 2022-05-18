拉抬數位帳戶市占率 台企銀祭階梯式利率最高可達2.2%

搶數位帳戶紅海市場，台企銀 (2834-TW) 宣布推出 Hokii 數位帳戶揪團活動，存戶只要推薦親友開立新台幣數位存款帳戶，達指定人數並完成任務，最高可享 2.2% 優惠存款利率。

台企銀表示，Hokii 數位存款帳戶新推出的「Hokii 臺幣數位存款帳戶階梯式利率」活動，即日起到 9 月 30 日止，推薦人分享專屬推薦碼，成功推薦新用戶開立「Hokii 數位存款帳戶」並成功登入一次網路銀行或行動銀行，新用戶每月 20 日帳戶日終餘額需大於新台幣 1 萬元，推薦人即可獲得階梯式優惠利率資格。

其中，推薦人成功推薦 2 到 3 位新用戶，存款利率由 1.5% 調升至 1.8%；成功推薦 4 位 (含) 以上，存款利率直接躍升至 2.2%。

台企銀表示，Hokii 數位帳戶除可享 15 萬元內高優惠利率、每月 20 次跨行轉帳及 12 次跨行提款免手續費外，還有停車費代扣繳每筆回饋 2 元無上限，每月首筆台灣 Pay 消費也可享 20 元回饋金的數位帳戶。

根據台企銀統計，Hokii 數位存款帳戶，新增戶數較去年同期成長近 2 倍之多，其中「Y、Z 世代」年輕用戶佔總戶數逾 6 成，且近 3 成用戶存滿 15 萬元，更有約超過 5 成的用戶，已有將帳戶綁定台灣 Pay、街口支付或一卡通 Money 等三大行動支付。