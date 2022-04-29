美銀：福特電動皮卡F-150 Lightning的20萬張訂單 很多都是首購族

福特汽車 (F-US) 自周二 (26 日) 開始生產備受期待的 F-150 Lightning 電動皮卡車。這家汽車製造商宣布，它已經從客戶那裡獲得 20 萬輛 Lightning 的訂單。

在電動卡車需求旺盛的情況下，美國銀行 (BAC-US) 美國汽車研究部負責人墨菲 (John Murphy) 表示，許多購買電動皮卡車的人其實上是卡車首購族。

墨菲指出，「有關 F-150 Lightning 以及 Silverado 和 Sierra 真正讓人感到有趣的事情是，這些電動皮卡的絕大多數買家都是新買家。」「他們不是傳統的皮卡車買家。他們不是原本期望進入市場的特定品牌或特定車款的買家。」

根據 CarGurus (CARG-US) 的皮卡車情緒調查，目前 43% 的皮卡車車主正在考慮改開電動車。

調查還發現，卡車車主在品牌忠誠度方面相對開放，78% 的卡車車主受訪者表示未來會考慮購買不同的卡車品牌。

GMC Sierra Denali 和雪佛蘭 Silverado 也都是電動卡車，可能會成為 F-150 Lightning 的直接競爭對手。特斯拉 (TSLA-US) 的 Cyber​​truck 預計將於 2023 年開始銷售。然而，墨菲認為，福特目前相較於其他傳統汽車製造商處於領先地位。

他說，「福特現在有一點優勢。它們有個非常有競爭力的產品。」「通用汽車 (GM-US) 也擁有一款極具競爭力的產品。但我認為，對於這兩家皮卡車方面的公司來說，光靠這些卡車就可以為這些公司帶來巨大的材料上行空間。」

通用汽車重申今明兩年交車 40 萬輛電動車的目標，但在最近一季，該公司僅占美國電動車市場 0.3% 的比率。墨菲表示，雖然他認為這個數字是可以實現的，但供應鏈限制可能成為生產瓶頸，阻礙通用汽車實現其目標。

墨菲認為所有新興電動皮卡製造商在市場上都有共存共榮的空間，「在現實中，福特和通用汽車都有巨大機會，有可能在業績跳躍成長或在初始數據中將其銷量增加 10% 到 15%。隨著這些電動車的推出，這實際上意味著公司的核心獲利能力將隨著時間演進，光靠這些卡車就有非常顯著的上升空間。」