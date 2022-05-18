估值上看1250億美元 SpaceX有望成為美國最有價值新創公司

知情人士透露，全球首富馬斯克的太空事業 SpaceX 正計劃出售股票，這將使其估值超越 1250 億美元，成為全美最有價值新創公司。

知情人士透露，SpaceX 將以約每股 72 美元出售現有股票，該公司在去年 10 月前一輪募資時的身價約為 1000 億美元。

美國目前身價最高的新創公司是金融科技 (FinTech) 領域的 Stripe，估價為 1150 億美元。

目前無法得知 SpaceX 有多少股票可出售，也不清楚持有 SpaceX 44% 股權的馬斯克是否為賣家之一。一般來說，高估值的未上市公司在二級市場釋出股票並為員工和早期投資人挹注流動性，是常見的作法。

太空事業是資本密集的產業，SpaceX 去年 12 月曾募資 3.374 億美元，去年 4 月也曾透過股權融資取得 11.6 億美元，強化與藍色起源 (Blue Origin)、維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 競爭的銀彈。

馬斯克身兼 SpaceX 和特斯拉 (TSLA-US) 執行長，剛敲定以 440 億美元收購推特 (TWTR-US) 的交易，但近日因假帳號問題決定擱置進度，並考慮降價收購推特。