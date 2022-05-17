〈大聯大法說〉Q2營收估季減1成內 Q3恢復正常水準

全球 IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (17) 日召開法說會，財務長袁興文表示，第二季由於個人電子產品進入庫存調整，還有中國封城影響，營收估較上季衰退約 5-10%，看好隨著中國陸續解封，第三季就會恢復至過往的季節性變動。

展望第二季，大聯大預期，以 1 美元兌換新台幣 29 元推算，營收估約 1900-2000 億元，季減 4.8-9.5%，年減 0-5.2%，毛利率約 3.7-3.9%，營益率則落在 1.7-1.9%，稅後純益約 23.03- 27.25 億元，每股稅後純益達 1.13-1.38 元。

細分各產業，副總林春杰指出，PC 產業大致分兩大塊，其中，個人相關裝置 PC、主機板等，客戶因應長短料及需求變化，自去年第四季至今年持續進行庫存調整，目前看起來第二季仍維持調整態勢，且不排除延續至第三季，象徵庫存調整時程長達 1 年。

不過，企業用、電競相關產品仍不斷成長，研調則預估，今年整體 PC 受 Chromebook 需求下滑影響，出貨量約較去年持平或負成長。

至於伺服器涵蓋資料中心，林春杰強調，第二季需求還是相當強勁，包括類比 IC、MCU 等仍處於缺貨，加上日本地震與材料汙染事件，還有中國封城等，都影響公司出貨，預計第二季將無法滿足客戶需求，並看好明年全年伺服器產業還會有個位數的成長。

針對近來手機市況雜音頻傳，林春杰認為，手機兩大陣營蘋果、安卓表現大不同，其中，蘋果表現相當平穩，安卓則受中國品牌國內與海外需求持續疲軟，影響手機出貨量逐季衰退，全年估年減個位數，呈現負成長。

汽車電子方面，林春杰補充，車用半導體現在還在缺貨，主要因新能源、自駕車等趨勢確立，帶動汽車的半導體內含量越來越多，預期自駕車的半導體用量將是過往傳統然油車的 2-3 倍，其中以中國發展速度最快，並看好今年電動車年增幅將超過 4 成。