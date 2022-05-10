大聯大Q1 EPS 2.05元衝新高 ESG評級稱霸全球IC通路

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (10) 日公布首季財報，受惠半導體需求續強，加上營運效益提升，大聯大首季營益率一舉超過 2%，創下 10 年半新高，連帶拉抬稅後純益達 34.44 億元，每股稅後純益 2.05 元，也雙雙改寫新猷，此外，大聯大 ESG 評級近日獲 MSCI 調升為 BBB，冠居全球 IC 通路商。

大聯大首季營收 2098.65 億元，季增 5.28%，年增 18.49%，毛利率 3.86%，季增 0.26 個百分點，年增 0.15 個百分點，營益率 2.01%，季增 0.37 個百分點，年增 0.32 個百分點，稅後純益 34.44 億元，季增 27.32%，年增 42.37%，每股稅後純益 2.05 元。

展望第二季，大聯大預期，以新台幣兌美元匯率 1 比 29 元推算，營收約 1900-2000 億元，季減 4.8-9.5%，年減 0-5.2%，毛利率約 3.7-3.9%，營益率則落在 1.7-1.9%，稅後純益約 23.03- 27.25 億元，每股稅後純益達 1.13-1.38 元。

大聯大近期除持續致力提升獲利與市占率，也積極投入 ESG 永續經營等作為，近日大聯大就獲得 MSCI 將 ESG 評級調升為 BBB 級，為現今全球半導體零組件通路商最佳評等，整體公司治理評鑑評鑑結果也上升，反映國內外評等機構對大聯大投入 ESG 永續經營的肯定。