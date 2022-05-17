鉅亨美股雷達：市場關注鮑爾談話 推特承諾將完成馬斯克440億美元收購案

美股重要看點：

美國將公布 4 月零售銷售數據。Fed 主席鮑爾將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 2.913%，美股期貨週二 (17 日) 上升，道瓊期貨漲 2.12%，標普 500 期貨漲 1.72%，那斯達克 100 期貨漲 0.76%。

Fed 主席鮑爾將發表談話，先前他出席參院任命表決與媒體專訪時首度鬆口，坦言高通膨與海外經濟疲軟恐妨害 Fed 達成軟著陸的目標，他同時暗示，為了壓低通膨，未來不排除一口氣升息 3 碼。

以 Michael Wilson 為首的大摩 (Morgan Stanley) 策略師在週一 (16 日) 發布的一份報告中表示，近期美股的上升只是熊市反彈，未來還會有更多下跌空間。「隨著如今估值更具吸引力，美股嚴重超賣，股市似乎開始了另一場實質性的熊市反彈。在那之後，我們認為股價仍然會走低。」

Wilson 預計，標普 500 指數可能最低跌至 3,400 點，較目前水準約有 16% 的下跌空間。Wilson 也預估標普 500 指數將在明年春天升至 3,900 點，同時股市波動仍將持續。

高盛經濟學家則是預估，標準普爾 500 指數在 2022 年將以 4300 點收盤，較上周五 (13 日) 收盤價溢價近 7%，但前提是美國企業在適應即將到來的經濟放緩時將能夠勉強維持獲利。最壞的假設要慘淡得多。預測是全面衰退，重創美國經濟，標普 500 將進一步下跌 10%，在 2022 年收於 3600 點。

俄烏戰爭方面，烏克蘭周一 (16 日) 表示，馬立波駐軍已經「完成戰鬥任務」，駐紮在亞速 (Azovstal) 鋼鐵廠的軍事指揮官已經得到命令，「挽救士兵們的生命」。

烏克蘭官員表示，已開始從亞速鋼鐵廠撤離，共有 264 名士兵被送往俄羅斯軍隊控制的兩個地區、其中有 53 人身受重傷。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月零售銷售月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.7

美國 4 月零售銷售年增率 (%)，前值 6.61

美國 4 月核心零售銷售月增率 (%)，預估 0.3，前值 1.4

美國 4 月工業生產月增率 (%)，預估 0.4，前值 0.9

重要個股動態：

《路透》報導，根據周一 (16 日) 公布的證管文件，美國 Tiger Global Management 等避險基金第 1 季將手中持有的全部 Netflix(NFLX-US) 股票賣出。

避險基金 Tiger Global Management、Winslow Capital Management 和 Scopus Asset Management，都在 Netflix 公布今年首季財報前就清空持股。Netflix 財報顯示第一季訂閱用戶人數下降，是 10 年首見。

自年初以來，Netflix 股價大幅下跌 69%。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

全球首富馬斯克週一 (16 日) 透露，以更低的價格收購推特並非不可能，促使推特週一股價暴跌逾 8%。週二盤前股價跌近 2%。

馬斯克週一在邁阿密的科技會議上透露，以更低的價格與推特達成交易並非不可能。

據路透報導，推特周二（17 日）表示，將按照協議價格與條款完成馬斯克 440 億美元的收購交易，此外也表示這筆交易需要得到推特股東批准，預估將在 2022 年完成。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

最新監管文件顯示，電影「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 在第 1 季做空蘋果，同時買進 Alphabet 和 Meta Platforms 等公司股票。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 呈交的資料，截至 3 月 31 日，貝瑞的 Scion 資產管理公司做空蘋果 (AAPL-US) 的部位約 20.6 萬股。

蘋果股價從 2019 年初至今翻漲約三倍，但第 1 季重挫 16%。貝瑞曾在 1999 年宣揚這檔股票是值得巴菲特投資的股票，波克夏直到 16 年後終於買進，現在蘋果已是該公司最大持股，貝瑞卻做空。