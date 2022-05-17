防疫保單理賠金額突破18億元 估5月底前保費恐全數賠光

金管會今 (17) 日公布最新統計，到 5 月 16 日為止，產險業已承保 250.7 萬件防疫保單，保費收入 19.16 億元，隨著確診人數激增，理賠金額已經攀升到 18.03 億元，由於申請理賠會有時間落差，產險業者預期，可能不用到 5 月底，19 億保費收入就將全數賠光。

據保險局最新統計，今年以來防疫保單承保件數達 250 萬 7157 件，保費收入達 19 億 1622 萬元，由於產險業者 5 月已經停售隔離 / 確診即理賠的防疫神單，加上核保趨嚴，因此近一周來新增承保件數只增加 9.76 萬件，保費收入只增加 6439 萬元。

但因為疫情快速攀升，理賠案單周增加 2 萬 1961 件，遠高於前一周不到 8000 件的理賠增速，理賠金額也跟著激增，單周增加近 7.22 億元。

由於防疫保單理賠金額突破 18 億元，市產上預估 5 月底前保費恐將全數賠光，產險公司也緊鑼密鼓進行壓力測試，市場預期最快 6 月就可見到有公司增資，據了解，銷售量前六大產險中，沒有金控富爸爸撐腰的兩家，財務壓力將首當其衝。

保險局副局長林志憲表示，目前仍有 7 家產險及 2 家壽險公司販售 17 張防疫相關保單，其中有 13 張疫苗險，4 張防疫險，防疫險部分目前都只承保中重症確診才理賠。

