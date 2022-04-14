元太發表五色電子紙 搶攻智慧零售商機

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (14) 日發表最新 E Ink Spectra 3100 Plus 五色電子紙，除既有的黑色、白色、紅色、黃色外，再添加橘色，為首度推出五色電子紙，元太表示，E Ink Spectra 3100 Plus 初期仍將鎖定智慧零售應用的 ESL 電子貨架標籤市場。

元太指出，E Ink Spectra 3100 Plus 是以四色電子紙墨水平台為基礎，結合全新的五色電子紙驅動波形架構，若搭配具有獨特影像處理特性的 E Ink Spectra 3100 整合型晶片，將可使局部圖案產生醒目的閃動效果 E Ink Sparkle，增加廣告訊息吸睛效果。

元太表示，目前 E Ink Spectra 3100 Plus 可提供 1.64 吋、2.36 吋、3 吋、4.37 吋、7.3 吋及 8.14 吋等多元產品組合，預計在月底 Touch Taiwan 2022 中首度展出。

元太董事長李政昊表示，E Ink Spectra 系列電子紙自 2013 年推出以來，廣受零售業者青睞，從三色、四色逐步設計開發，到最新五色電子紙，展望未來，也將依據生態圈夥伴、終端客戶的需求反饋，持續精進研發，開發具商業需求、貼近使用者價值的彩色電子紙技術。

電子紙具備省電低碳特性，成為全球永續發展的關鍵應用之一，根據統計，以最普遍使用的 3 吋左右電子紙標籤計算，在過去 7 年間，全球已安裝約 6 億個，若每天更換 4 次價格資訊，相比一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的 3.2 萬倍。