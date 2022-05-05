晶宏估Q2營收再優於Q1 明年爭取產能為大挑戰

電子紙驅動 IC 業者晶宏 (3141-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長徐豫東表示，儘管中國封城與全球外在環境波動，但受惠整體趨勢帶動，第二季營收仍會優於上季，預期明年在元太 (8069-TW) 產能大幅擴充下，爭取晶圓產能將是大挑戰。

徐豫東表示，按照元太擴產計畫，今年電子紙產能將年增 1.5 倍，2023 年產能是 2021 年的 4-5 倍，為因應客戶需求，晶宏去年就向晶圓代工廠預訂年增 2 倍的產能，但因整體需求稍微遞延，部分產能挪至 2023 年使用。

不過，進入 2023 年後，由於驅動 IC 須採用 BCD 高壓製程生產，各家供應商的 BCD 產能呈現逐季逐年遞減，連台積電 (2330-TW)(TSM-US) 也不愛做，因此預期明、後年爭取數倍產能是一大挑戰。

徐豫東認為，儘管中國封城、俄烏戰爭、供應鏈長短料等影響，造成上半年市況較動盪，但隨著電子貨架標籤 (ESL) 趨勢成形，加上長短料緩解，下半年出貨可望轉順，屆時營運將再優於上半年。

此外，除電子書、電子貨架標籤外，電子紙也開始擴散至電子識別證 (eBadge)、地鐵廣告把手等，尤其中國禁止補習班開業、18 歲以下兒童也不準上網打電動，都推升中國市場對電子閱讀器的需求。

晶宏不僅持續爭取明年產能，也預計在今年底前推出 70/80 奈米製程的新品，看好公司技術將維持領先，認為同業天鈺 (4961-TW)、奇景 (HIMX-US) 等競爭是常態。