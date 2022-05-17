〈焦點股〉自行車雙雄Q1報佳音 股價強彈

自行車雙雄巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 首季獲利亮眼，每股賺逾 4 元，近來獲得外資、投信回頭買超，今 (17) 日在買盤力挺下，股價續漲超過 3%，相關自行車族群包括利奇 (1517-TW)、日馳 (1526-TW)、明係 (6804-TW) 等也表現強勢。

巨大上周股價落底後連日展開反彈，今天勁揚逾 3%，一度來到 248 元，收復月線；美利達同步漲逾 3%，最高來到 247 元，登上月線；利奇、日馳、明係盤中也上漲 2-3%；鏈條供應商桂盟 (5306-TW) 股價漲逾 1%，最高來到 169.5 元。

雖然第一季面臨物料、人力及運輸成本上漲壓力，巨大集團毛利率不如去年同期，但仍有 22.9% 的水準，加上美元升值帶來的匯兌利益，帶動稅後純益衝上 18.2 億元，年增 8.2%，每股大賺 4.86 元，創單季歷史次高。

美利達集團首季稅後純益 12.07 億元，年增 14.8%，每股稅後純益 4.04 元；美利達 4 月合併營收 27.07 億元，年增 12.38%，前四月合併營收 108.64 億元，年增 4.14%。

桂盟第一季稅後純益 4.99 億元，季減 3.67%，年減 0.99%，每股純益 3.96 元，董事會已決議，第一季盈餘每股將配發 2.25 元現金股利。桂盟指出，近期國際情勢與經濟環境變化很大，包含俄烏戰爭、通貨膨脹預期、美元升值、原物料成本上漲等許多不利因素，自行車產業也受影響。