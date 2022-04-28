〈智慧顯示展〉元太估中國封控影響可控 看彩色電子紙需求爆發

電子紙大廠元太 (8069-TW) 參展 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展，展示三大彩色電子紙應用，董事長李政昊看好，彩色電子紙應用、滲透率將持續提升，黑白電子紙也還會有一定需求，至於近期中國封控，短期雖受影響，但評估影響都在可控範圍。

李政昊說，中國封控一定會影響產業，總經理甘豐源也補充，短期或多或少一定會受封恐影響，不過元太去年在面臨斷料危機時，就針對供應鏈進行進出貨的動態調整，建立良好的合作模式。

甘豐源進一步指出，進出貨、物流調整確實讓短期費用增加，但評估都在公司準備當中，因此沒有太大問題，也強調現在貨物都在「排隊」，預期只要相關措施鬆綁就可望緩解。

元太先前預期，今年電子書閱讀器、ESL(電子貨架標籤) 需求仍強，且近期上游材料也開始有降價空間，估上半年營運將優於去年同期，毛利率也可望回升，今年資本支出則估將較去年翻倍，達約 50-60 億元。

產能方面，元太去年規劃再增加四條材料產線，除一條已在去年底上線外，本季開始貢獻，第二、三條則維持原訂計畫，將在本季投產，下半年貢獻，李政昊說，雖然進度稍有遞延，但目前包含美國、台灣都持續擴產中，如何加快提升產能將是今年最大挑戰。

元太在 2020 年首度推出彩色電子紙後，持續精進技術，今年在 2022 Touch Taiwan 也一口氣展出三大彩色電子紙應用，其中，E Ink Gallery 3 全彩電子紙主要鎖定電子書閱讀器、電子紙筆記本，全新五色電子紙 E Ink Spectra 3100 Plus 則主攻電子貨架標籤、零售廣告看板應用，E Ink Kaleido 3 彩色印刷電子紙則以電子書閱讀器、電子紙筆記本為目標市場。