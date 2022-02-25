〈天鈺法說〉受惠元太擴產 旗下天德鈺ESL業績年增3倍起跳

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長林永杰表示，今年取得晶圓產能將較去年增加 10%，特別看好其他產品線成長動能，其中，旗下天德鈺受惠元太 (8069-TW) 積極擴充電子紙產能，加上市占率提升，預計今年業績成長幅度至少 3 倍起跳。

林永杰表示，隨著疫情接近尾聲，今年營運將回歸季節性變化，會有淡、旺季之分，天鈺過往驅動 IC 占公司整體營收比重高達 7-8 成，但隨著產品多元化布局顯現，驅動 IC 營收比重已降至 5-6 成。

展望全年，林永杰表示，今年成長主力為其他產品線，其中，TCON 經歷過去數年耕耘，HD/FHD/UHD 規格都已經齊全，現今布局更高階的 UHD 120 Hz、Dual/Triple Gate Driver，以及筆電用的 TCON eDP 1.4，都將陸續完備。

另外，針對特規介面，如三星獨用的 P to P 介面，天鈺過去較少著墨，今年上半年將補齊，隨著三星退出 LCD 市場，未來也可直接供給面板廠，間接銷售給三星或是同盟品牌。

至於 Mini LED 驅動 IC，林永杰看好，不只有電視，其他如平板、筆電、電競、車用等領域，為追求更佳的畫質顯示，都已著手開發相關 IC，期望涵蓋各類產品應用。

隨著元太宣示進行大規模擴產，並預計 ESL(電子貨架標籤) 產能今年年增高達 3-4 倍，天鈺為元太供應商，林永杰也特別看好其成長動能，預期在客戶產能擴充、以及新模片如四色、多色等產品發酵，今年相關業績成長幅度也達 3 倍以上。

電子書方面，天鈺彩色電子書已送樣至重要客戶進行驗證，期望未來市場接受度更為廣泛，也挑戰切入教育市場，屆時整體市場規模增加，天鈺也可望跟哲市場成長。

天鈺去年第四季存貨金額 33.38 億元，季增 22.77%，年增 135%，林永杰補充，去年底建立的庫存，主要是避免像去年第二季庫存捉襟見肘的現象，因此期望在淡季時，建立安全的庫存水位，以滿足客戶訂單。