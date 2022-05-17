〈房產〉去年六都2.2萬八年級生購屋揹房貸 雙北之外平均總價千萬元內

根據聯徵中心統計資料顯示，去年全台六都 20-30 歲的八年級生中，共有 2.2 萬件房貸資料，佔比約為六都的 15%，每一百個申請房貸的購屋族當中，就有 15 個是八年級生。

以全台六都分布來看，雙北以外的八年級生平均購置總價 842-954 萬元的房屋，新北市則是購買 1187 萬元，台北市的八年級生則平均購買總價約 1907 萬元，位居六都之冠。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，八年級生購屋以首購為最大宗，這些購屋族群有幾項特徵，包括喜新厭舊，重視社區管理、外觀與公設，偏好屋齡新且管理完善的社區大樓，第二就是年輕人依賴外送餐飲，不喜歡外送選擇較少的區域，因此傳統市場就不見得是重要的選項，第三即使購屋後房貸成為一定負擔，但他們還是希望可以保有一定預算維持生活品質，第四因為八年級生出社會時間較短，常可發現購屋的自備款多由家人資助等。

聯徵中心統計資料顯示，去年購屋的八年級中，房貸成數的中位數約為 8 成，台北市購屋面積最小、房價最高且利率最低，平均購置 30.9 坪，購屋平均房價約 1907 萬元，顯示在高房價的環境下，購屋時以坪數換取房價。

樣本最多的則是新北市，有 5469 個八年級生去年成為房貸一族，平均購置 1187 萬元的房屋，至於雙北市以外八年級的首購，平均購置房總價 842-954 萬元，桃園市平均購買 888 萬元，台中市購買總價較高一些，平均 954 萬元，台南市總價最低平均為 842 萬元，高雄市八年級生購屋平均總價為 874 萬元，雙北以外的區域平均購屋面積都大於 42 坪。

曾敬德指出，八年級生在高房價年代還能順利購屋有幾個關鍵，包括自備款的籌措、30 年期房貸減低每月還款負擔，與低利環境等因素，由於目前市場開始進入升息循環走勢，建議八年級生購屋可以試算未來利率調漲後，是否會壓力過重或影響生活品質。