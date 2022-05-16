〈台股盤後〉多空交戰萬六得而復失 重回五日線

美股上周五反彈收高激勵，台股今 (16) 日早盤跳空開高，重返萬六關卡，不過，大盤上檔反壓沉重，逢高賣壓湧現，盤中漲幅收斂，金融股表現疲弱、航運股扯後腿，多空再度交手，指數終場上漲 68.5 點，收在 15901.04 點，成交值 2389.66 億元，重回五日線之上。

觀察電子權值股表現，延續跌深反彈格局，台積電上漲 1.76%，收 520 元；鴻海也小漲 0.48%，聯發科則走弱下挫 2%；矽力 - KY 狂飆 9%，研華勁揚 3%，瑞昱、南亞科上漲逾 2%，聯電、台達電、日月光投控同步收紅。

航運族群反彈行情曇花一現，今日再度落難，貨櫃三雄跌幅最重，長榮下挫 4%，陽明、萬海跌幅均超過 3%，其中長榮與陽明險守半年線，台驊投控也下跌 2%。

全球傳動第一季獲利亮眼，股價開盤不久直奔漲停鎖死，領軍傳動元件族群攻高，直得也大漲 4%，上銀超過 2.5%。

矽晶圓族群上周強彈後，今日漲幅明顯收斂，族群股價開高走低，台勝科早盤一度飆漲逾 9%，終場小漲 1.3% 作收，環球晶終場也收斂至小漲 0.89%，合晶則是盤中翻黑，小跌 1.84% 作收。

法人指出，目前台股技術面偏弱，加上仍有通膨、封城等不確定因素，持續影響市場資金動向與產業基本面，預估在美國聯準會加速升息、縮表態度未變前，大盤以區間震盪整理為主，短線可留意先前跌深且獲利持續成⻑的電子及傳產股。

