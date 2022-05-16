央行暗示六月將跟進美國升息？專家：屆時或將成為台股止穩最大契機

國際盤勢持續回穩，帶動本日台股延續反彈格局，一度上漲近 200 點，終場雖跌幅收斂，但仍上漲 68 點或 + 0.43%，收在 15,901 點，成交量為 2389 億，

其中光 (2330-TW) 台積電就貢獻大盤漲點約 72 點，扣除台積電盤面則是會呈現小跌，電子族群尾盤走弱，是指數漲幅收斂的最大主因之一，

除了聯發科、廣達拖累指數外，航運及金融是本日壓盤重心，

其中航運族群主要受到全球兩大海運巨頭下修展望的消息面影響，金融則是防疫保單之亂。

許多投資人關心這波不確定的市況究竟要維持何時？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅提醒，投資人不可掉以輕心。她表示即便指數延續反彈格局，本日櫃買指數也有率先築底跡象，且部份族群確實有強勢表現，但考慮到，就算中國復工對台股是利多，但若清零政策不徹底轉變，則供應鏈仍有斷鏈危機，市場信心不夠充足的狀況下，盤面很容易上下震盪。

而 (12) 日央行總裁楊金龍表示，今年台灣經濟動向，GDP 面臨 4% 保衛戰、通膨會在 Q3、Q4 下降、但全年仍超過 2%，貨幣政策仍朝向緊縮方向走、房貸族、貸款族要注意財務槓桿。

市場對此解讀央行總裁暗示六月將升息，對股市會有何影響？

過去一周，劉良梅最留心央行總裁的談話。

她表示近期市況相當混亂，主要是全球景氣有高度變數與不可控的因素，以美國升息來說，即便聯準會主席鮑威爾再度重申 6 月不會升息 3 碼，但同時也強調，六、七月會議升息 2 碼的必要性。

顯示即使日前公布的 CPI 數據放緩，但通膨情況仍嚴峻，究竟有無觸頂也得看未來幾個月 CPI 數據後才可論定，令市場對美國聯準會緊縮速度較無明確的評估和預期，且聯準會貨幣政策牽動全球資金挪動。

在景氣不明朗、經濟動能趨緩的背景下，避險資金而轉往債市、防禦性資產布局，是美債殖利率走揚的因素，也是台股積弱不振的主因，且聯準會升息會使美元對各國的利差擴大，資金回流美元的誘因加大，結果就是美元指數頻頻創高。

而市場經常以盤中台幣匯率走勢來研判外資可能動向，即是因為兩千年後台灣股市主要由外資所主導，容易股匯同調。而在上述大環境氛圍下，台股必定承壓。

但她也表示台股要在大幅度修正機會已不高，原因是本波下跌令許多個股本益比評價偏低，投資價值浮現，這就會吸引買盤，但在景氣高度不確定性下，台股最好的劇本是「以盤代跌」

台灣若跟進美國升息，股市就有望落底。

劉良梅進一步說明，除仍受俄烏戰爭、美國升息、本土疫情、中國封控四大變數影響外。

6 月 16 日不但是 FED 利率決策會議，也是我國央行理監事會議。

屆時若台灣跟進升息，台美利差縮小，有助於外資匯出力道減緩，且在台股基本面佳、本益比低，搭配將到來的除權息旺季背景下，外資不但可能減緩賣超幅度甚至轉為買超，預期會是台股止穩的最大契機，她也提醒投資人，在這之前預期大市將以區間盤整機率高，除非四大變數皆利空出盡，投資人在這之前可以逢低分批布局，但務必控制風險以及做好資金分配。

四大變數見此：https://news.cnyes.com/news/id/4872982

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