台股缺量拉抬 短線先看520行情電子股態度

台股今 (16) 日在電子股領漲下，盤中一度大漲逾 200 點，收復萬六領土，但不敵賣壓出籠漲幅收斂 PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股盤勢仍偏弱，且這波指數回檔過程中，量能無法明顯放大，突顯市場追價意願有限，後續可觀察 520 前後，資金對電子股的態度。

台股今天由權王台積電 (2330-TW) 領軍多頭反攻，盤中指數大漲攻上萬六後，受賣壓出籠影響，加上航運與金融翻黑，拖累漲幅收斂降至百點以下。

葉獻文說，這波指數回檔過程中，量能並未明顯放大，顯示市場恐慌程度未大增，而反彈量能也沒有擴增，以今日成交量能低於 2400 億元，顯示近期盤勢仍缺乏追價買盤，本週適逢 520 行情，可觀察電子族群是否扛起多方大旗。

葉獻文指出，台灣本週未有重要數據公布，而上週加權指數隨美股同步下跌，萬六直接失守，其中金融類股受到的賣壓幅度最重，跌幅超過 - 7%。

從籌碼面來看，此波台股從 1 月高點 18619 拉回至近期約下跌 15%，而融資減幅 - 14.1% 小於大盤，顯示籌碼尚未去化完畢，台股仍需時間震盪。

但從評價面來看，台股的低本益比與高現金殖利率，投資價值漸浮現，但須考量國際變數未降溫，且融資餘額減幅小於大盤，台股可能仍將持續震盪走勢。

安聯投信表示，在電子指數跌破 2 年均線後，金融與非金電指數也出現修正，儘管市場仍有變數，但當強勢股也出現補跌時，顯示市場的恐慌情緒已達到一定高點，短線或有反彈契機可期。

安聯投信表示， 目前台股多數個股評價已回到 2021 年上半年的水平，同時多項與基本面、結構性轉佳部分並無改變，預期當第 2、3 季期間的不確定性消退後仍有望出現回升機會。