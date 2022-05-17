全球首富馬斯克週一 (16 日) 透露，以更低的價格收購推特並非不可能，促使推特週一股價暴跌逾 8%。

由於華爾街猜測馬斯克可能會放棄 440 億美元的推特收購案，推特 (TWTR-US) 近期股價跌跌不休，週一更暴跌 8.10% 至每股 37.39 美元，吐光馬斯克先前公布持有推特 9% 股份來的所有漲幅，遠低於馬斯克 4 月 27 日同意以每股 54.20 美元收購價。

馬斯克：以更低價格收購推特並非不可能 (圖片：AFP)

馬斯克 13 日宣布暫停推特收購交易，主因是他想要了解機器人帳號、垃圾帳號和假帳號是否如推特所稱，占推特帳號比例不到 5%。

馬斯克週一在邁阿密的科技會議上透露，以更低的價格與推特達成交易並非不可能。

他提到：「我預想推特至少有 20% 的機器人帳號，是否可能有 80-90% 都是機器人呢？目前推特告訴我，他們無法知道機器人帳號的數量，這就像人的靈魂一樣不可知。」

然而，推特執行長 Parag Agrawal 週一推文反駁馬斯克對推特垃圾郵件和機器人的擔憂，他指出，推特過去四季的實際內部評估數字都是「遠低於 5%」， 他還透露，一週前與馬斯克分享估算方式，並期待著與馬斯克及所有人持續溝通。

馬斯克以便便表情符號回應推特執行長 Parag Agrawal 推文 (圖片：推特)

Agrawal 解釋，監控垃圾郵件和機器人活動如此困難的原因之一是，許多由真人經營的帳戶表面上看起來像是假的。

馬斯克以便便表情符號回應。他回擊，那麼廣告主如何知道他們付出的錢得到了什麼效果？這對推特財務健康來說至關重要。

馬斯克的言論促使人們猜測他正在考慮放棄推特收購或是想重新談判，儘管這將讓馬斯克支付 10 億美元違約金的代價。一些專家懷疑馬斯克是否認真考慮收購推特。

Cornell University 金融學高級講師 Drew Pascarella 說：「老實說，不知道馬斯克是否真得想收購推特？起初，大家以為他不是認真的，然後他與銀行和金融家合作，提出合法的收購計畫，現在，他因一個眾所皆知的問題而喊停，這應該與他對推特未來計畫無關。如果他正在尋求關注，他辦到了，但他想擁有推特嗎？」

持有推特空頭部位的作空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 10 日警告，全球首富馬斯克若決定不收購推特，這筆 440 億美元的交易可能以更低的價格重新定價。