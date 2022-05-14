馬斯克：仍會盡力完成收購承諾 推特執行長：為所有情況做好準備

全球首富、特斯拉執行長馬斯克收購推特的交易週五 (13 日) 驚傳變數，馬斯克表示，他將暫時擱置此交易，儘管他仍承諾會盡力完成收購。推特執行長 Parag Agrawal 稱，雖然預計與馬斯克的交易能夠完成，但公司仍為所有情況做好萬全準備。

馬斯克週五推文指出，他將暫時擱置以 440 億美元收購推特，因為他想進一步了解推特平台中有多少假帳號或垃圾郵件的細節。

馬斯克宣布將暫時擱置以 440 億美元收購推特 (圖片：馬斯克推特)

推特稱今年第一季投放的廣告可觸及 2.29 億用戶，但這一數字並沒有明確對假帳號和真實帳號做出區別。特斯拉執行長馬斯克表示，他需要確保假帳號確實代表佔推特所有用戶不到 5%。

隨後，馬斯克還推文稱，他仍會盡力完成收購承諾。

馬斯克表示仍將盡力完成收購 (圖片：馬斯克推特)

推特執行長 Parag Agrawal 週五回應，推特與馬斯克的交易預計將會完成，但該交易並不能成為一個藉口，避免讓公司做出重要決定。

Agrawal 補充說，他們的工作是每天建立一個更強大的推特，無論公司未來的所有權如何，推特作為一種產品和業務都將得到改善，為客戶、合作夥伴、股東和所有用戶服務。

Agrawal 稱，目前推特需要為所有情況做好萬全準備，公司始終在做正確的事情。

推特近期股價仍比馬斯克每股 54.20 美元的收購報價低，投資人對該交易能否完成仍抱持懷疑態度，而馬斯克週五此言引發推特拋售潮，震驚的消息導致推特 (TWTR-US) 股價暴跌 9.69% 至每股 40.72 美元。特斯拉 (TSLA-US) 大漲 5.71% 至每股 769.59 美元。