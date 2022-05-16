權王股王領軍上攻、金融航運扯後腿 台股漲68點收15901點

台股今 (16) 日延續美股上周五強彈氣勢，由權王台積電領軍上攻，股王矽力 - KY 更噴漲停，激勵大盤一度上漲 200 點，站上萬六，但隨著美股期指翻黑，金融、航運賣壓湧現，拖累加權指數漲勢，終場上漲 68.5 點或 0.43%，收在 15901.04 點，驚險收復五日線，成交值 2389.66 億元。

櫃買指數終場上漲 0.53 點或 0.28%，收在 192.81 點，成交值 596.35 億元。 上市櫃成交值合計 2986.01 億元。

美股那指、費半指數上周五勁揚 3.8%、5%，台積電今天同步上攻，一度上漲 13 元，衝上 524 元，終場漲勢略收斂，以 520 元作收，市值攀升至 13.48 兆元，聯電、瑞昱、研華、南亞科等電子權值股也吸引買盤進駐，矽力 - KY 強勢亮燈漲停，達 2720 元，重返股王寶座，不過，聯發科、大立光、聯詠等均震盪走跌。

金融為盤面弱勢族群，尤其是金控雙雄賣壓沉重，富邦金一度面臨 60 元關卡保衛戰，終場跌幅收斂至 1.7%，國泰金則下挫 2%，不過，元太金、第一金、合庫金等多檔逆勢翻紅，上市金融類股指數終場跌幅縮至 0.6%。

市場傳出，下半年海運價格恐下滑，使得航運族群今天股價回檔，長榮跌幅超過 4%，萬海、陽明也下挫逾 3%，失守短均；航空雙雄方面，長榮航尾盤漲幅放大至 1% 以上，華航則收平盤；此外，裕民、慧洋 - KY、遠雄港、漢翔等仍獲得資金青睞。

高端疫苗受惠 WHO 主導執行的新冠疫苗 STV 全球團結三期臨床試驗，數據進入分析階段，股價持續大漲逾 8%，台康生技、美德醫療 - DR、保瑞、生華科、國光生、ABC-KY、中化、杏輝等生技股也在盤上表現。

受惠中國自動化設備、電動車及鋰電池等新能源應用帶動，傳動系統元件廠全球傳動 (4540-TW) 首季獲利亮眼，今天股價應聲攻上漲停板，達 42.75 元，站上月線，其他工具機族群同獲買盤青睞，包括上銀、直得、亞德客 - KY 等，業界樂觀看待，待增補外籍移工後，將有助拉升產能、提高出貨動能。