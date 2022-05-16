台股漲勢收斂萬六曇花一現 三大法人賣超16.27億元

台股今 (16) 日由權王台積電領軍上攻，股王矽力 - KY 更衝上漲停，激勵大盤一度上漲 200 點，站上萬六，但金融、航運賣壓出籠，拖累加權指數漲勢，終場上漲 68 點，收在 15901 點，驚險收復五日線。三大法人合計賣超 16.27 億元。

觀察三大法人今天資金動向，外資反手賣超 16.72 億元；投信買超 9.1 億元，為連 23 買；自營商與外資同調，賣超 8.66 億元。三大法人合計賣超 16.27 億元。

美股費半指數上周五大漲 5%，台積電今天同步上攻，一度上漲 13 元，衝上 524 元，終場漲勢略收斂，以 520 元作收，市值攀升至 13.48 兆元，聯電、瑞昱、研華、南亞科等電子權值股也吸引買盤進駐，矽力 - KY 強勢亮燈漲停，達 2720 元，重返股王寶座，不過，聯發科、大立光、聯詠等均震盪走跌。

市場傳出，下半年海運價格恐下滑，使得航運族群今天股價回檔，長榮跌幅超過 4%，萬海、陽明也下挫逾 3%，失守短均；航空雙雄方面，長榮航尾盤漲幅放大至 1% 以上，華航則收平盤。金融也是盤面弱勢族群，尤其是金控雙雄賣壓沉重，富邦金一度面臨 60 元關卡保衛戰，終場跌幅收斂至 1.7%，國泰金則下挫 2%。

受惠中國自動化設備、電動車及鋰電池等新能源應用帶動，傳動系統元件廠全球傳動 (4540-TW) 首季獲利亮眼，今天股價應聲攻上漲停板，達 42.75 元，站上月線，其他工具機族群同獲買盤青睞，包括上銀、直得、亞德客 - KY 等，約上漲 1-4%。