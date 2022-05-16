中國手機Q2出貨估年減2成下探兩年低 PA族群動能續疲

中國手機市場急凍，根據研調機構 DIGITIMES Research 最新統計，今年首季中國智慧型手機出貨量跌破 7000 萬支大關，年減 26.5%，展望第二季，預期受封控措施延長下，出貨量仍將年減近 2 成，創下 2020 年第二季以來低點，連帶短期手機 PA 供應鏈動能持續疲軟。

DIGITIMES Research 分析師林俊吉表示，中國政府為對抗疫情，自 3 月中以來採取封城措施，且延續至整個 4 月，並持續增加封城區域、城市，讓民眾把消費重心轉往儲備必要民生物資，進而排擠對智慧型手機的採購需求，估第二季中國智慧型手機出貨量仍將持續下滑。

觀察前四大中企品牌業，DIGITIMES Research 表示，除第三大品牌榮耀出貨量增加逾 1 倍外，包含 Oppo、Vivo、小米出貨量均呈現年減，減幅皆超過 3 成，主因是這三家業者在去年首季積極出貨，搶攻華為釋出的市占，導致基期墊高。

加入國際手機品牌後，DIGITIMES Research 指出，今年首季中國手機品牌市占由 Oppo 擠下蘋果 (AAPL-US)，加計 Vivo、榮耀、小米後，合計前五大品牌廠出貨仍占中國市場約 92.3%，與上季相當。

反映中國手機需求疲弱，PA 族群包含穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 今年以來就持續受到客戶庫存調節，短期營運面臨逆風，穩懋就估本季營收將再季減 7-9%、毛利率則落在 27-33% 區間，產能利用率也將較首季再下滑，宏捷科也認為今年上半年整體市況仍弱。