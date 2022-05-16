蘋果擴大採用USB-C 滑鼠鍵盤、AirPods也將導入

天風國際分析師郭明錤指出，蘋果 (AAPL-US) 明年 iPhone 將放棄 Lightning 改導入 USB-C 接口，另外 AirPods、MagSafe 行動電源，以及巧控滑鼠、觸控板和鍵盤也將在「可見的未來」導入 USB-C 接口。

USB-C 已幾乎成為市場主流接口，安卓陣營手機大多早已導入 USB-C 接口，也順勢推出快充功能，其中小米進度最積極，旗艦型手機更已標配 120W 的高功率快充，明顯高過 iPhone 現有充電上限的 27W。

而蘋果近期部分新品也開始導入 USB-C，其中包含 MacBook、iPad Pro、iPad Air 和 iPad mini 新品，郭明錤認為，除了 iPhone 15 外，未來 AirPods 等其他蘋果周邊設備也即將採用 USB-C。

至於 iPhone 何時能捨棄接口直接使用無線充電，郭明錤表示，目前無先充電技術仍有限制，加上 MagSafe 生態系仍未成熟，現階段 iPhone 要採用無接口可能為時過早，且會導致更多問題。

隨著歐盟、中國工信部相繼表態支持 USB-C 充電接口統一規格，英國也已開始討論列入，未來 USB-C 接口可望一統江湖，相關市場商機可期。