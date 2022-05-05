全球手機消費遲滯 大立光4月營收31.28億元 月減16.73%

在全球高階手機消費遲滯影響下，光學元件廠大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 4 月營收 31.28 億元，月減 16.73%，年減 7.69%，前 4 月營收為 132.61 億元，年減 12.81%。

大立光執行長林恩平在先前法說會中指出，第二季在季節性因素、市場供需及零組件長短料因素影響下，4、5 月營收都比 3 月 37.56 億元下滑。

大立光 4 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 30-40%。

證券分析師黃漢成指出，大立光 4 月營收僅有 31.28 億元，在全球手機市場銷售不佳且有通膨因素干擾下，對大立光第二季淡季整體營收狀況相當不利，且在營收規模縮小下，對毛利率的影響更大。

大立光第一季營收為 101.33 億元，毛利率為 53.36%，季減 2.49 個百分點，年減 11.41 個百分點，在 27.51 億元業外收益挹注下，稅後純益 55.13 億元，季增 7.34%，年增 3.71%，每股純益 41.3 元。