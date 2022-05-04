宏捷科首季純益大減7成EPS 0.24元 近三年單季低點

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (4) 日公布首季財報，受中國手機需求疲軟、WiFi 客戶缺料等雙重利空影響，單季三率三降，純益大減逾 7 成，達約 4802.7 萬元，每股賺 0.24 元，創下近三年單季低點。

宏捷科首季營收 6.11 億元，季減 49.88%、年減 42.67%，毛利率下滑至 22.73%，季減 7.3 個百分點、年減 5.17 個百分點，營益率 6.96%，季減 13.24 個百分點、年減 11.69 個百分點，稅後純益 4802.7 萬元，季減 77.51%、年減 72.65%，淨利率 7.86%，季減 9.66 個百分點、年減 8.62 個百分點，每股純益 0.24 元，為近三年低點。

宏捷科今日也公告 4 月營收，持續反映中國手機需求疲弱，單月營收仍維持低檔，僅達 1.87 億元，月增 2.7%、年減 50%，累計前 4 個月營收達 7.98 億元，年減 44.6%。

宏捷科自去年第四季以來持續面臨 WiFi 客戶缺料影響，加上主攻的中國手機市場需求低迷，部分中小型客戶又因先前拉高庫存、拉貨放緩，導致宏捷科目前整體產能利用率僅達約 40-50%，公司認為上半年整體市況仍弱，估 6、7 月傳統旺季後，下半年需求動能才可望回溫。

產能方面，宏捷科目前最大月產能維持在 1.5 萬片水準，原定擴產計畫則會視市場需求進行，評估今年底會將產能拉升至 1.8-2 萬片之間。