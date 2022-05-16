法國MicroLED新星Aledia獲3000萬美元融資 將加速新廠建置

法國 3D MicroLED 開發商 Aledia 獲得投資公司 Trinity Capital 的 3000 萬美元融資，預計將用於 MicroLED 奈米線 (nanowire) 新廠設備投資，並加速產品平台建設及研發工作。

Aledia 新廠有機會持續與美設備大廠 Veeco 合作，Veeco 過去一直是 Aledia 薄膜等製程設備關鍵供應商，且在矽基氮化鎵薄膜磊晶設備領域具一定的優勢。

Aledia 去年曾表示，在 2025 年前將在法國格勒諾布爾 (Grenoble) Display Valley 建立三座廠，2020 年便曾宣布斥資 1.4 億歐元於 Display Valle 建設第二座廠，該廠預計今年投產並開始供應 Micro LED 面板，Aledia 預估，新廠陸續上線後，明年 Micro LED 面板產能將達數百萬片。

Aledia 認為，3D microLED 技術將能用於手機、平板、VR/AR、筆電與穿戴式設備等產品。設備方面，Aledia 主要採用 Veeco 的薄膜製程設備。

Aledia 執行長 Giorgio Anania 表示，公司目前正處於轉捩點，在 Trinity 幫助將加速 Aledia 進入下一個成長階段，此次融資將推動奈米線技術開發，為目前 OLED 技術提供更卓越的產品。

Aledia 的 MicroLED 技術研發主要採用 3D 結構，使用矽基氮化鎵 (GaN-on-Si) 奈米線長晶技術 (WireLED)，此技術已在 8 吋晶圓實現，目前正積極往 12 吋晶圓發展，並盡快實現量產。

