〈穩懋法說〉客戶庫存高 Q2營收續弱Q3也保守

穩懋 (3105-TW) 今 (28) 日召開法說會，展望第二季，持續受到中國智慧型手機庫存調整的影響下，公司預估營收季減 7-9%、毛利率則在估落在 27-33% 區間，產能利用率也將較第一季 70% 再下滑，且第三季能見度也不明朗，現階段維持保守看法。

穩懋表示，第二季下滑主要是 Cellular PA 續弱，先前客戶因應中國智慧型手機樂觀展望，備了較多的 PA 庫存，但去年下半年起，中國智慧手機銷售轉弱，目前客戶也持續調節庫存；不過，第二季 Wi-Fi、Infra.、3D 感測、光學感測狀況回穩，並沒有進一步下滑。

外界也關注庫存去化狀況是否延續到第三季，穩懋坦言，現階段訂單能見度只看到第二季，第三季沒有看到中國客戶有太明確的需求，能見度確實不高，但美系客戶第三季高階機種開始出貨，可望帶動 3D 感測需求，且市場也期待美系智慧手機今年會有新的應用。

產能方面，穩懋表示，龜山廠新產能仍如期開出，公司表示，會依照年初規劃，先使用一半，月產能將增加 2000 片，後續再看如何應用；南科路竹廠建廠工程也如期進行，不過因為預計到 2024-2025 年才會量產，因此還有時間觀察市場變化，在決定訂購設備及產能規劃。

穩懋強調，今年雖然是短期逆風，但中長期成長動能看法不變，無論是 5G 在智慧型手機的持續滲透、5G 基礎建設、低軌衛星發展，Wi-Fi 6/6E 到 Wi-Fi7 的演進，以及光通訊、光感測、以及 InP、GaN 等，都有新案子在走，甚至部分已經量產，仍看好公司所在的產業跟新應用未來的方向