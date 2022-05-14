〈能源盤後〉美汽油價再創新高 WTI漲約4%周線逆轉收高

美國汽油期貨周五 (14 日) 收盤再創歷史新高，原油也獲提振，西德州中質原油 (WTI) 終場收漲 4.1%，扭轉本周稍早頹勢，周線連 3 紅，市場持續評估俄烏局勢和中國疫情對能源供需前景的影響。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.36 美元或 4.1%，收在每桶 110.49 美元，是 3 月 25 日以來最高收盤價，本周上漲 0.7%。

7 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 4.10 美元或 3.8%，收在每桶 111.55 美元，本周收跌。

6 月交割天然氣期貨價格上漲 1%，收在每百萬 Btu 7.663 美元，本周漲 4.7%。

6 月交割汽油期貨價格上漲 16.61 美分或 4.4%，收在每加侖 3.9578 美元的歷史高點，本周漲逾 5%。

6 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收在每加侖 3.9212 美元。

市場推動力

瑞穗證券能源期貨主管 Robert Yawger 表示，對消費者來說，汽油價格正朝著錯誤的方向前進，距離美國陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 連假的駕駛高峰期只剩下 2 周時間，汽油在內等商品價格卻創下歷史新高。

美國汽車協會 (AAA) 周五數據顯示，汽油和柴油零售價均攀至新高，汽油零售價為每加侖 4.43 美元，柴油為每加侖 5.56 美元。

Yawger 說，汽油庫存從 3 月以來都沒有增加。雖然對汽油的隱含需求已經下滑，但隨著夏天來臨，這種情況將出現好轉，汽油日均需求可望挑戰去年 7 月創下的歷史紀錄，即 1004.3 萬桶。

美國能源資訊管理局 (EIA) 周三公布上周美國汽油庫存下滑 360 萬桶，降幅遠高於預期的 190 萬桶，蒸餾油庫存則下滑 90 萬桶，降幅低於預期。

ActivTrades 高級市場分析師 Ricardo Evangelista 說，有 2 種相反的力量正在支配市場對石油的立場，首先是俄烏戰爭與歐盟全面禁止俄油的前景，可能導致石油供應下滑，加劇供應吃緊，這方面的擔憂幫助支撐油價。

市場也在評估俄羅斯對芬蘭斷供天然氣的可能性。在芬蘭申請加入北大西洋公約組織 (NATO) 後，俄羅斯威脅對此做出回應，且傳出俄羅斯打算在本周切斷對芬蘭的能源供應。

Evangelista 也稱，對通膨與中國封城拖累經濟放緩的擔憂，將影響需求面，使價格面臨上行阻力。

上海市副市長吳清周五表示，目前目標是在 5 月中旬實現社會面清零，並依據情勢變化逐步恢復交通與商店營運，釋出可望解封的樂觀訊息，不過，對於北京實施更嚴厲封控措施的擔憂情緒也與日俱增。

另一方面，歐盟外交政策負責人表示，本周與伊朗官員在重啟核協議談判的磋商過程已取得足夠進展，美國對於歐盟的努力表示感謝，但也稱目前尚未達成協議，且不確定性仍存。

分析師認為，與伊朗達成協議可望為市場增加每日 100 萬桶的原油供應。