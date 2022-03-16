廣達去年三率三升EPS 8.73元攀峰 擬配6.6元現金股利

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (16) 日公布去年財報，受惠筆電、伺服器動能延續，去年稅後純益達 336.53 億元，年增 32.9%，三率三升，每股純益 8.73 元，今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.6 元現金股利，配發率 76%，以今日收盤價 92 元計算，殖利率 7.17%。

廣達去年第四季營收 3386.34 億元，季增 29.45%、年增 11.75%，毛利率 5.99%，季減 0.77 個百分點、年減 0.21 個百分點，營益率 3.05%，季減 0.54 個百分點、年減 0.31 個百分點，稅後純益 92.82 億元，季減 0.96%、年增 7.62%，每股純益 2.41 元。

累計廣達去年營收 1 兆 1294.53 億元、年增 3.5%，毛利率 6.38%，年增 0.52 個百分點，營益率 3.3%、年增 0.33 個百分點，稅後純益 336.53 億元，年增 32.9%，淨利率 2.98%、年增 0.66 個百分點，三率三升，每股純益 8.73 元，創歷史新高。

出貨方面，廣達去年第四季出貨 1990 萬台，季增 14.37%、年增 1.02%，累計去年全年出貨 7530 萬台、年增 25.92%，單季、全年出貨同創新高。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，估首季筆電出貨季衰退幅度將小於往年水準，呈現淡季不淡，第二季也可望再優於首季，雲端伺服器上半年則相對較淡，但隨著第二季有新平台推出，對全年仍維持高雙位數成長目標。

另一方面，因應全球資安意識抬頭，廣達今日也宣布設置資安長一職，並聘請美國賓州大學電腦與資訊科學研究所碩士陳啟昌擔任。