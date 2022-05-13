〈廣達法說〉首季三率下滑每股賺1.75元 近七季低點

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (13) 日召開法說，並公布首季財報，受傳統季節性因素影響，加上供應鏈、物流影響，單季三率均較上季下滑，稅後純益達 67.54 億元，季減 27.24%、年減 4.84%，每股純益 1.75 元，為近七季低點。
廣達首季營收 3017.81 億元，季減 10.88%、年增 12.21%，毛利率 5.31%，季減 0.67 個百分點、年減 1.01 個百分點，營益率 2.44%，季減 0.6 個百分點、年減 0.77 個百分點，稅後純益 67.54 億元，季減 27.24%、年減 4.84%，淨利率 2.24%，季減 0.5 個百分點、年減 0.4 個百分點，每股純益 1.75 元。
業外方面，廣達首季匯兌利益約 11.04 億元，加上利息收入約 4.79 億元、其他收入，合計業外挹注約 19.01 億元，出貨方面，在 3 月季底拉貨效應下，廣達首季筆電出貨達 1690 萬台，季減 15.08%、年減 11.05%，符合預期。
廣達日前也通過去年盈餘分配，每股擬配發 6.6 元現金股利，配發率約 76%，以今日收盤價 82.1 元計算，殖利率 8.03%。