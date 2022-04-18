廣達上海廠配合當地政府防疫政策 申請局部復工復產

中國多地疫情爆發，組裝代工大廠廣達 (2382-TW) 上海廠區上周配合當地政府防疫措施停工，中國媒體報導指出，廣達上海廠區在嚴格防疫前提下，申請復工復產，廠區將實施封閉式管理，廣達今 (18) 日證實，上海廠區正配合當地政府局部申請復工中，至於停工影響還在評估。

廣達表示，除密切配合各樣防疫措施外，也與當地政府溝通協調復工事宜，現階段上海廠區在符合當地政府規範下，正一步步邁向復產復工，後續也將滾動式調整。

至於對出貨、營收影響，廣達表示，影響都還在評估當中，主要是上半月整體生產、出貨比較辛苦，隨著局部申請復工後，後續達滿載生產製造，加上物流、供應鏈也需要時間恢復。

廣達是在 13 日公告旗下持股 100% 的上海達功電腦配合當地政府疫情防疫工作，暫時停工，強調停工期間將持續與客戶、供應商保持密切聯繫，積極配合當地政府復工作業，並滾動評估對財務業務影響。

根據中國媒體報導，廣達上海廠區 4 月 15 日在嚴格防疫規範的前提下，申請復工復產，廠區並將實行封閉式管理，而廣達上海廠區共有 8 個廠房、逾 4 萬名員工，最先復工的是 F1、F3 工廠，合計約 2000 人、近 5% 復工，主要生產特斯拉 (TSLA-US) 車載、蘋果 (AAPL-US) 筆電等產品。