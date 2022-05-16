〈台股盤中〉電子、化工多頭領軍 萬六得而復失

美股上周五跌深反彈、上海傳出階段式逐步復工，激勵今 (16) 日台股開盤一度上漲 200 點觸及萬六關卡，台積電上漲 1.5%，資金湧入電子、化工股，不過盤中漲勢收斂，上漲 24 點暫報 15859.99 點，成交量估計達 2510 億元，較上周五回升。

權值股中台積電上漲 1.5%，聯電上漲逾 1% 挑戰季線，鴻海則維持平盤，聯發科於平盤之下，長榮、陽明跌超過 3%，金融雙雄也出現賣壓，國泰金、富邦金跌逾 2%。

股王矽力今開盤亮燈漲停，一舉奪回股王寶座，股后信驊上漲近 2% 站回年線僅差一步之遙，旭隼、祥碩都上漲超過 4%，緯穎上漲 2.7% 逼近千元大關。

資金流向今日聚焦電子類股，電子類股比重達 56%，半導體類股達 35%，航運則約 13%，化學生技與醫療、金融保險約為 5%；以漲跌幅來看，半導體類股漲幅接近 2%，冠居所有類股，其次為化工、電子、汽車類股，都上漲超過 1%。

化工股今日獲市場青睞，半導體化學材料為其中多頭大將，三福化大漲近 8%，上品漲 4%、中華化漲逾 2%，電池材料康普、美琪瑪上漲逾 2%，台聚集團在法說會前夕紛紛上漲表態，台聚、亞聚、台達化皆上漲超過 2%。

展望後市，法人認為，台股融資餘額已創下去年 10 月中旬以新低，融券張數落在 2 個月來高點，有利台股逐漸形成底部，但預料在美國通膨並未顯著降溫前，台股要反轉不易，估將進入較長的築底階段，等待好轉契機。