封城干擾 廣達、仁寶4月營收月減39%以上

代工廠今 (9) 日公布 4 月營收，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 反映中國疫情封控影響，廣達 667.28 億元創 8 年來同期新低，月減 39.5%，仁寶 539.2 億元創 5 年同期新低，月減 47.5%，兩大廠筆電出貨量皆較 3 月、去年同期下滑超過 45% 以上。

廣達

廣達受上海封城影響明顯，4 月營收 667.28 億元，較上月大減 39.5%、年減 21.35%，創 8 年來同期新低，累計前 4 月營收 3685 億元，年增 4.16%；出貨方面，4 月筆電出貨 320 萬台，月減、年減皆為 47.54%，累計前 4 個月筆電出貨 2010 萬台，年減 19.92%。

中國疫情爆發後，4 月中旬廣達上海廠被迫停工，該廠區共有 8 座廠房，4 月初配合當地政府封控措施停工，月中則在嚴格防疫規範的前提下，申請局部復工復產，據悉，廣達上海廠主要生產特斯拉 (TSLA-US) 車載、蘋果 (AAPL-US) 筆電等產品。

廣達多數筆電都是在重慶廠區生產，占比約 80%，僅約 20% 在上海廠生產，但該廠生產的產品單價相對較高，將不利廣達短期營運。天風證券分析師郭明錤認為，廣達停工也將嚴重影響蘋果 MacBook 出貨。

仁寶

仁寶 4 月受昆山停工影響，營收 539.2 億元，月減 47.5%、年減 39.6%，創 5 年同期新低；累計今年前 4 月營收達 3217.7 億元，年減 10.4%，出貨方面，4 月筆電出貨下滑至 220 萬台，月減 52.17%、年減 50%，累計今年前 4 月出貨約 1400 萬台，年減 20%。

除了廣達外，仁寶中國昆山的子公司也同樣在上月中配合當地政府防疫措施，產能、物流等都受到影響，展望未來，仁寶表示，5、6 月將加班生產彌補進度，目前昆山廠區正逐步復工中。