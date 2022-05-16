〈財委會質詢〉民眾6月底前可進口快篩 海關暫扣試劑最快本周全數放行

衛福部放寬民眾可自行輸入檢測新冠肺炎的快篩試劑，財政部長蘇建榮今 (16) 日表示，5 月 11 日前自行輸入而暫時扣在海關的快篩試劑約有 6 萬多劑，日前已經放行 3.3 萬劑，剩餘的試劑只要合乎規定，本週將全數放行。

為滿足國人對於快篩試劑的需求，衛福部日前宣布自 5 月 11 日起到 6 月 30 日止，國人可自行輸入檢測新冠肺炎的快篩試劑，但每人僅限輸入一次，每次以不超過 100 劑為主。

立法院財委會今天審查菸酒稅法相關條文修正草案，朝野立委不約而同將議題聚焦在民眾自行從海外進口快篩試劑等議題。

蘇建榮答詢時說，在 5 月 11 日衛福部放寬民眾可自行輸入快篩試劑之前，約有 6 萬劑的快篩暫扣留在海關，在 11 日衛福部放寬後，關務署已指示海關盡快放行，光是上周就已放行約 3.3 萬劑。

至於剩餘約 3 萬劑的快篩試劑何時放行？關務署署長彭英偉則說，先前暫扣在海關約 6 萬劑快篩，在衛福部放寬民眾可自行輸入後，第一時間已經通知報關行，剩下約 3 萬劑只要符合規定，本周就會全部放行。

但要注意的是，目前民眾可免申請自行輸入的快篩試劑，僅限 100 劑以內且是供自用為主，超過規定 100 劑上限的數量部分，仍須申請專案核准始得通關放行。