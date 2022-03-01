安碁資訊去年EPS 5.11元 每股擬配3.7元現金股利

宏碁 (2353-TW) 集團旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (1) 日公布去年財報，第四季在傳統專案認列旺季帶動下，單季純益達 2672.4 萬元，每股純益 1.57 元，累計全年純益達 8685.3 萬元，每股純益 5.11 元，董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配發 3.7 元現金股利，以今日收盤價 121.5 元計算，現金殖利率約 3.04%。

安碁資訊去年第四季營收 2.59 億元，季增 24.66%、年增 0.1%，毛利率 41.94%，季減 2.89 個百分點、年增 3.14 個百分點，營益率 12.25%，季減 0.63 個百分點、年減 0.85 個百分點，稅後純益 2672.4 萬元，季增 16.84%、年減 3.57%，每股純益 1.57 元。

累計安碁資訊去年營收達 8.52 億元，年增 6.1%，毛利率 42.45%，年增 2.47 個百分點，營益率 12.23%，年減 0.28 個百分點，稅後純益 8685.3 萬元，年增 5.7%，每股純益 5.11 元。

回顧去年，安碁資訊總經理吳乙南表示，安碁資訊成功取得台北市政府、財政部財政資訊中心等兩大專案，合約總價值近兩億元，以產業別來看，受惠金管會推動金融資安行動方案政策，去年金融業相關營收成長 63% 最大，OT 維運業務上，也取得民營化能源公司在汽電、海港等三年法遵、檢測、OT 監控業務。

展望未來，吳乙南說，將持續拓展企業營運價值、追求股東權益最大化，除規劃成立子公司安碁學苑進行資安專業人員的培育外，也同時考量資訊安全到雲端架構規劃的整合服務，將取得宏碁雲架構 100% 股權，發揮資源整合綜效，擴大客戶群。